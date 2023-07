Delfine hätte man vergeblich gesucht, aber ein Mini-Kreuzfahrtmodell schipperte vorbei. Eine gute Zeit zu haben, so besungen von Farrokh Bulsara aus Sansibar, besser bekannt als Freddie Mercury, darum ging es bei diesem Freiluftkonzert. Fehlen durfte nicht jene Queen-Hymne, die beschreibt, dass jemand ins Gras beiße, besser bekannt als „Another one bites the Dust“. Auch hier genügten die ersten Takte, um die Füße in Stellung zu bringen und sich zu erinnern, dass es den Hüftschwung gibt. Einerseits stampften die Gitarristen an diesem Abend auf den Spuren von Gitarrengott Brian May, andererseits waren stimmlich auch Bryan Adams und Jon Bon Jovi mit von der Partie.