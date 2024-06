Weil am Rhein: „Rock am Rhy“ erst wieder 2025

Es bleibt still am zweiten Juliwochenende am Weiler Yachthafen: Das Festival „Rock am Rhy“ legt dieses Jahr eine Pause ein, teilt Organisator Kai Trimpin auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Es gebe nicht denen einen „Hauptgrund“, sondern „viele Kleinigkeiten“, die zu der Absage geführt hätten, erklärt er.