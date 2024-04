Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Die Straßensanierung in der Schmiedackerstraße in Ötlingen befindet sich in der Endphase. Nun muss diese Maßnahme jedoch für kurze Zeit ruhen, teilt die Stadt Weil am Rhein in einem Schreiben mit. Der Grund: ein Wasserrohrbruch in der parallel verlaufenden Dorfstraße.