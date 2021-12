Weil am Rhein Rück- und Ausblick in digitaler Form

Weil am Rhein. Dass diese frühzeitige Entscheidung die einzig richtige war, werde mit Blick auf die von vielen Experten vorhergesagte enorme Infektionswelle durch die Omikron-Variante und den deutlich verschärften Einschränkungen immer deutlicher, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Die Absage dieses feierlichen Anlasses fiel uns schwer. Wir bedauern es sehr, aber unter den aktuellen Begebenheiten wäre der einmalige Charakter unseres Empfangs verloren gegangen“, ist sich Dietz sicher.

In dem Video blickt der Oberbürgermeister nun auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück. Aber er schaut auch hoffnungsvoll nach vorne. Und genau das ist der Rote Faden dieses Films. In gut zehn Minuten werden in diesem Video neben der Rede des OB, die sonst in Präsenz ein fester Bestandteil des Neujahrsempfangs ist, wichtige abgeschlossene, aber auch anstehende Projekte vorgestellt, Ereignisse in Erinnerung gerufen und das Leben in Weil mit eindrücklichen Bildern dokumentiert.