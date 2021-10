Weil am Rhein Rückerstattung, aber auch Preiserhöhung

Martin Fischer (Grüne) richtete den Blick auf die Entwicklung des Wasserverbrauchs – gerade auch in Zeiten, in den vermehrt im Home-Office gearbeitet wurde. Insgesamt hat der Wasserverband zwar mehr Wasser an die Mitgliedsgemeinden verkauft, der Verbrauch je Einwohner ist aber relativ konstant geblieben. Dies sei, so Koger, eine zwiespältige Angelegenheit. Anreize, den Wasserverbrauch zu senken, seien im Allgemeinen durchaus positiv zu bewerten, zugleich aber habe der Verkauf des Wassers für den Verband in finanzieller Hinsicht eine große Bedeutung. Wie OB Wolfgang Dietz ergänzte, hätten technische Neuerungen dazu beigetragen, dass der Wasserverbrauch in vielen Bereichen bereits zurückgegangen sei. „Ich glaube, dass wir an einem gewissen Grundsockel angekommen sind.“