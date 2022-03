Weil am Rhein Rummel auf dem LGS-Platz findet nun doch statt

„Im Januar war der Verlauf der Pandemie noch nicht so absehbar“, meint Oliver Hirschberg vom Schaustellerbetrieb Gierens rückblickend. Mittlerweile wurden aber für den 20. März weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. „Wir sind dann noch einmal an die Stadt herangetreten.“ Diese habe zwar die Organisation nicht übernehmen wollen, sich aber bereit erklärt, den Festplatz an die Schausteller zu vermieten. Denn die Weiler standen da bereits in Kontakt mit der Firma Buhmann, die auch den Rummel in Rheinfelden organisieren – mit Umzäunungen, Sicherheitsdienst, Besucher-Maximalzahlen und 3G-Kontrolle. Das könnte, falls doch nicht gelockert werden sollte, dann auch in Weil am Rhein so umgesetzt werden. Unter diesen Voraussetzungen sei die Stadt dann bereit gewesen, den Schaustellern den LGS-Platz zu vermieten. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Hirschberg im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und wir freuen uns, nach so langer Zeit wieder etwas machen zu können.“ 2020 und 2021 konnten coronabedingt schließlich keine Frühlingsfeste in Weil am Rhein stattfinden, erinnert er.

Sollten die Beschränkungen ab dem 20. März tatsächlich gelockert werden, würde für den Rummelbesuch voraussichtlich nur Maskenpflicht gelten, erläutert Hirschberg.