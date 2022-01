Weil am Rhein Rund 2900 Personen werden befragt

Ablauf

Beim Zensus werden neben der Bevölkerungszahl auch so genannte sozio-demografische Daten, wie Bildung, Erwerbstätigkeit, Größe des Haushalts oder Migrationshintergrund, erhoben. Im Rahmen der Haushaltebefragung wird, wie bereits erwähnt, nur ein Teil der Bevölkerung befragt. Es wird eine Stichprobe von Anschriften gezogen und das Ergebnis auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet.

Die Ergebnisse werden über die Erhebungsstellen der Städte und Landkreise an die Statistischen Ämter übermittelt. In Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel Seniorenheimen oder Flüchtlingsunterbringungen, werden zu allen Bewohnern Angaben erhoben, heißt es. Auskunftspflichtig ist die Leitung der Unterkunft. Dort werden nur die Daten zur Ermittlung der Bevölkerungszahl erhoben. In Weil am Rhein finden die Befragungen in 13 Gemeinschaftsunterkünften statt. Wohnheime gibt es nach der Definition des Zensus in Weil keine.

Zum Stichtag 15. Mai werden auch alle Eigentümer und teilweise auch Verwalter von Wohnraum im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung zu ihren Gebäuden und Wohnungen befragt. Deutschlandweit werden mehr als 20 Millionen Auskunftspflichtige von den Statistischen Landesämtern angeschrieben. Die kommunale Erhebungsstelle ist nicht involviert.

Erhebungsstelle

Die Erhebungsstelle in Weil am Rhein ist für die Organisation der Haushaltebefragung und die Befragung in den Gemeinschaftsunterkünften verantwortlich. Die Befragung wird von Erhebungsbeauftragten durchgeführt. Die Erhebungsstelle kümmert sich um deren Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination. Im Verantwortungsbereich der Erhebungsstelle liegen die Kontrolle der Unterlagen wie auch die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürger. Die Erhebungsunterlagen müssen vollständig an das Statistische Landesamt übermittelt werden.

Erhebungsbeauftragte

Die Erhebungsbeauftragten besuchen ab dem 15. Mai die in der Stichprobe ausgewählten Bürger und erfragen einige wenige Daten, die sie in einen Fragebogen eingetragen. Diese Befragung kann an der Haustür erfolgen, so dass die eventuell erforderlichen Hygienevorschriften eingehalten werden können. Für die Erhebung der sozio- demografischen Daten erhalten die Bürger vom Beauftragten einen Zugangscode für das Internet zur Beantwortung der Fragen online.

Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für diese Arbeit sind gesetzlich geregelt. So müssen die Erhebungsbeauftragten mindestens 18 Jahre alt sein und sich schriftlich auf die Wahrung des Statistikgeheimnisses und zur Geheimhaltung der Erkenntnisse verpflichten. Vor dem Stichtag werden die Erhebungsbeauftragten in einer Schulung auf ihre Tätigkeit vorbereitet, für die sie eine steuerfreie Aufwandsentschädigung erhalten, die sich je nach Umfang auf 700 bis 1000 Euro belaufen kann. Interessierte Personen können sich per E-Mail an zensus@weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/1692179 melden.