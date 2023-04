Ausbildungsleiter Stephan Böhringer erläuterte, dass in den Schwimmkursen körperliche Defizite festzustellen seien, beispielsweise bei den Schwimmanfängern im Bereich der Körperspannung. 180 Teilnehmern wurde 2022 das Schwimmen beigebracht. Dennoch wären noch rund 90 Grundschüler auf den Wartelisten. Entsprechend dankbar, so Böhringer, sei die DLRG über die Nutzungsmöglichkeit der Kleinschwimmhalle in der Tschamber-Schule.