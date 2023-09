Weil am Rhein Rund um die Feuerwache geht es rund

Gibt es besondere Angebote für Kinder?

Ja, natürlich. Wir stellen eine große Hüpfburg auf, die Jugendfeuerwehr wird mit Spielen und einem Brunnen aus Feuerwehrmaterialien – Steckleitern, Planen und wasserführende Armaturen – vor Ort sein. Die Idee ist auch, das die Kinder sich dort abspritzen können, denn so wie es aussieht, soll es noch mal heiß werden am Sonntag. Es werden Kinderrundfahrten mit einem Feuerwehrauto angeboten. Für älter Jugendliche und Erwachsene bieten wir Brandschutzerziehung mit einem Feuerlöschtrainer an.

Das klingt aber jetzt doch so, als ob Sie doch genügend Helfer gefunden haben für den Einsatz am Wochenende?

Ja, das klappt. 45 Helfer werden im Einsatz sein, hinzu kommen zehn bis 20 Jugendliche, das steht genau erst nach dem ersten Treffen der Jugendfeuerwehr in dieser Woche fest. Wir haben einen Bierbrunnen und einen Getränkestand. Zu essen gibt es Steak, Bratwürste, Pommes und Chicken Nuggets. In der Kaffeestube bieten wir auch Kaffee und Kuchen an, den unsere Frauen, aber auch Freunde und Bekannte für uns gebacken haben.

Nutzen Sie den Tag der offenen Tür auch für die Nachwuchswerbung?

Ja. Wir wollen sowohl bei Erwachsenen um Verstärkung für unsere Abteilung werben, als auch Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr gewinnen, bei der man ab einem Alter von zehn Jahren eintreten kann. An einem Info-Stand kann man sich darüber informieren, was es braucht, um ab 17 Jahren als Feuerwehrfrau oder -mann aktiv zu werden.

In den vergangenen Monaten war die Feuerwehr bei Sturmeinsätzen gefragt. Wie hat sie das gefordert?

Wenn wir bei der Feuerwehr eintreten, dann wissen wir, dass das sehr zeitaufwendig ist. Das kann man kaum als Hobby bezeichnen, das ist eine Lebenseinstellung. Gerade nachmittags und am Abend, aber auch an den Wochenenden und an Feiertagen sind die Freiwilligen Feuerwehrleute gefragt.

Zur Person

Björn Wissler

(37) ist seit 2017 Kommandant der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein mit 75 ehrenamtlichen Kräften. 1997, mit elf Jahren, ist der Gemeindevollzugsbedienstete bei der Stadt Weil am Rhein im Hauptberuf, in die Feuerwehr eingetreten. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Neben der Feuerwehr ist er bei den Wiler Rhydeufel in der Weiler Fasnacht aktiv.