Weil am Rhein: Rund ums Älterwerden geht es beim ersten Seniorentag in Weil am Rhein

Am Anfang stand der Wunsch, auskunftswilligen Senioren gebündelt Information zur Verfügung zu stellen. „Wir werden so oft gefragt und geben Adressen weiter“, sagt Carolin Lefferts, verantwortlich für das Seniorenprogramm der Volkshochschule mit dem griffigen Namen „Herbstzeitlosen“. Gedacht, getan: Als sie vom großen Erfolg des ersten Seniorentags im Kleinen Wiesental im Frühjahr des vergangenen Jahres las, war Lefferts sofort Feuer und Flamme. Sie beschloss, dass es so etwas auch in Weil geben sollte: einen Informationsmarkt für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Jetzt steht der Termin schon fest: Am Samstag, 27. April wird im evangelischen Gemeindehaus in Alt-Weil der erste Seniorentag stattfinden.