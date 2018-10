Weil am Rhein Salzsäure im Keller ausgetreten

Weil am Rhein (sif). Zu einem glimpflich verlaufenen Gefahrgutaustritt in der Firma Raymond im Rebgarten musste gestern Abend die Feuerwehr ausrücken. In einem Kellerraum waren beim Umpumpen von einem größeren in einen kleineren Behälter rund 40 Liter 30-prozentige Salzsäure ausgelaufen. Der betroffene Mitarbeiter blieb unverletzt.

Großeinsatz bei Raymond

50 Feuerwehrleute der Abteilungen Haltingen, Ötlingen, Stadt und der Messtrupp unter der Gesamtleitung von Kommandant Frank Sommerhalter sowie DRK und Polizei waren im Einsatz, nachdem gegen 16.30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Das Gebäude, in dem sich zu dem Zeitpunkt laut Feuerwehrsprecher Markus Utke noch rund 100 Mitarbeiter befanden, wurde geräumt. Der Austritt des Gefahrguts konnte auf den einen Raum begrenzt werden. Schadstoffmessungen ergaben laut Utke keine erhöhten Werte.

Das ausgetretene Gefahrgut musste die Feuerwehr bei ihrem mehrstündigen Einsatz mit Bindemitteln auffangen und fachgerecht entsorgen. Anschließend musste das gesamte Gebäude belüftet werden.