Weil am Rhein Sanierung des Schulgebäudes nimmt Fahrt auf

Weil am Rhein (mcf). Bei den schon angestoßenen Arbeiten in und am Gemeinschaftsschul-Gebäude sind energetische und Instandsetzungs-Maßnahmen enthalten. Rund acht Millionen Euro hat der Gemeinderat im Frühjahr dafür bewilligt. Zurzeit wird die Ausführungsplanung abgeschlossen. Die Ausschreibung für die Fassadensanierung läuft, wobei das Ergebnis Anfang November vorliegen soll, lieferte Thomas Klug, Gebäudemanagement und Umweltschutz, im Bauausschuss einen Sachstandsbericht.

In den Herbstferien erfolgen die Vorbereitungen für das Baufeld an der Schule. Nach außen sichtbar wird die Sanierung vor allem ab Anfang Februar, wenn die gesamte Waschbetonfassade abmontiert werden soll. Um den Zeitplan einhalten zu können, ist das Gewerk Fassadenplanung mit einem Gesamtwert von zirka drei Millionen Euro auch schon ausgeschrieben worden. Über eine geschenkte Ferienwoche dürfen sich die Schüler freuen, damit hier dann deutlich schneller gearbeitet werden könne.

Es wird in vier Abschnitten á drei Monaten gearbeitet, sodass die jeweils betroffenen Klassen in die Container umziehen und dort unterrichtet werden. Im März 2019 soll die Sanierung aller Räume abgeschlossen sein. Klug sieht dies als „ambitionierten Zeitplan“ an, der aber von den Experten für möglich gehalten wird.

Brandschutz und auch Belüftung sind während der Arbeiten zwei zentrale Themen. In den Fluren müssen neue Brandschutzdecken eingezogen werden. Insgesamt sei der Aufwand größer als in der Entwurfsplanung noch angenommen, erklärte Klug mit dem Verweis auf eine Menge elektrischer Kabel und neu zu legender Lüftungssysteme. Der Atrium-Lüfter sei aktuell sogar so laut, dass es schon zu Beschwerden von Nachbarn gekommen sei.

Nicht nur energetisch soll das Gebäude nach Abschluss auf dem aktuellen Stand sein, sondern auch hinsichtlich der Vernetzung, also für die Internet-An- und -Verbindung.