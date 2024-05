Beim Grenzübertritt von der Schweiz nach Deutschland kollidierte am Grenzübergang Otterbach am Samstag gegen 10.20 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit seinem Sattelauflieger mit der Überdachung beim Zollamt. Der Sachschaden an der Überdachung wird laut Polizei auf 5000 Euro geschätzt, der Sachschaden am Sattelauflieger auf etwa 15 000 Euro.