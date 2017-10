Weil am Rhein Satter Sound, dynamische Rhythmen

Von Walter Bronner

Kräftiges Gelb und tiefdunkles Schwarz sind die Outfit-Signalfarben, die der Ötlinger Rockchor zur Feier seines „Zwanzigjährigen“ ausgesucht hat. Und natürlich ließen sich die über 40 von Johannes Henning perfekt trainierten Sängerinnen und Sänger zum runden Geburtstag nicht selbst beschenken, sondern bescherten ihre Fans.

Weil am Rhein. Die vielen Freunde vitaler moderner Musik erlebten ein Konzert mit wohlklingendem, vier- und fünfstimmigem Sound und energiegeladenen Rhythmen. Da sind zwar im Laufe der beiden Jahrzehnte, seit „Gründerdaddy“ Dieter Rösch den Rockchor aus der Taufe hob, etliche Mitglieder schon ziemlich ergraut, doch die Begeisterung zum Singen und die beschwingte Intonation wirkten unverändert jugendfrisch wie am ersten Tag.

Zu erleben war das jetzt wieder beim ersten Geburtstagskonzert am Samstagabend in der gut besetzten Altweiler Kirche. Das Programm glich einer Best-of-Hitliste durch die Rockgeschichte seit Ende der 1960er Jahre. Das ging sozusagen „quer-beat“ durch die Hitparaden des Genres, das bis auf eine Ausnahme nur auf Englisch gesungen wurde. Wer in der Zuhörerschaft diesen Allerwelt-Slang womöglich nicht beherrschte, hatte dennoch keine Verständnisprobleme. Denn Moderatorin Beate Schiller wusste alles Wichtige zu den vorgetragenen Spitzentiteln und schilderte amüsant knapp in eloquentem Deutsch, wer Musik und Texte erfunden hat, was der Anlass dazu war und welche Interpreten schon vor den Ötlingern den Stücken zu Weltruhm verhalfen.

Selbstverständlich stellte sie auch herausragende Mitwirkende vor, hier vor allem die versierte Begleit-Band mit Pianistin Gergana Schneider, die Bass-, Akustik- und E-Gitarristen Boris Kossek, Stefan Meyer und Markus Steiger sowie den Mann am Cajon (Kistentrommel), Niklas Gümmer.

Im Arrangement der Vortragsfolge wechselten Stücke, bei denen ordentlich Stoff gegeben werden konnte, mit eingängigen Balladen von betörender Anmut. Dementsprechend reichlich Hörgenuss verbreiteten die Muntermacher und Ohrenschmeichler „Ein Hoch auf uns“ (Andreas Bourani), „Maps“ (Maroon 5), „Africa“ (Toto), „Every Breath You Take“ (The Police), „Under Pressure“ (Queen), „And So It Goes“ (Billy Joel), „Nothing Else Matters“ (Metallica) und „Hot Sommer Night“ (Meat Loaf).

Gelegentlich wurde das Publikum klatschend miteinbezogen und bei Patty Smith‘ Toptitel „Because The Night“ war es als Refrain-Chor voll im Einsatz. Fast die Hälfte des Programms, darunter „Wrecking Ball“ (Miley Cyrus) und das mysteriös-bedrohlich klingende „Eye Of The Tiger“ (Survivor) waren neu einstudiert, klangen aber wie schon bestens vertraute Repertoire-Stücke. Die Instrumental-Sekundanten gönnten dem Chor zwischendurch auch zwei Verschnaufpausen, die sie mit den Evergreens „Nights In White Satin“ (Justin Hayward) und „Lulaby Of Birdsland“ (George Schering) höchst ansprechend ausfüllten.

„Aquarius“ und „Let The Sunshine In“ aus dem aufmüpfigen Musical „Hair“ waren offizielle Rausschmeißer, wurden aber noch durch Zugaben eines Bon Jovi- und eines „Mamma mia“-Hits begeisternd ergänzt.

n Nächstes Geburtstagskonzert: 28. Oktober, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Ötlingen mit Gastchor „Concordia Nova“ aus Laufen.