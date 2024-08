Weil am Rhein: Saurier und Zauberer treten auf

Nicht am Laguna parken

Änderungen gibt es auch beim Parken. Freitag und Samstag werden kostenlose Shuttlebusse – durchgehend bis 1 Uhr nachts – von einem „Großparkplatz an der Weidstraße“ sowie vom Endress+Hauser-Parkhaus in Friedlingen zur Veranstaltung verkehren, schreibt MPS-Chef Gisbert Hiller auf der Internetseite. Beide Parkplätze sind kostenpflichtig. Für das Parken direkt vor dem Gelände werden 20 Euro erhoben. Mit den Gebühren, die dort und an der Weidstraße verlangt werden, würden die Shuttlebusse finanziert.

„Bitte fahrt auf gar keinen Fall zum Laguna-Parkplatz“, appelliert Hiller an die Besucher. Dieser müsse für die Badegäste frei gehalten werden. „Wenn dort wieder so ein Verkehrschaos wie 2023 durch parkplatzsuchende MPS-Fans verursacht wird, dann wird ab 2025 kein MPS mehr in Weil genehmigt“, lautet seine Warnung. Dadurch, dass das Festival am Sonntag nicht mehr stattfindet, entschärfe sich die Situation am Laguna-Parkplatz aber schon sehr, meint er.