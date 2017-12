Weil am Rhein SBB hält an Bedarfshaltepunkten fest

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Wer mit Bus, Bahn oder Tram in Weil am Rhein unterwegs ist, muss sich zum Fahrplanwechsel nur auf geringfügige Veränderungen einstellen. Die vor vier Jahren eingeführten Bedarfshaltestellen auf der Gartenbahn-Linie soll außerdem weiterhin Bestand haben.

„Die Bedarfshalte haben sich etabliert“, erklärt SBB-Sprecherin Franziska Heisler. Daher werden diese so belassen. Die Nutzer hätten zu Beginn zwar mit der Bezeichnung Bedarfshaltestelle nicht immer allzu viel anfangen können, doch über das Info-Material und auch in den Fahrplänen sei Aufklärungsarbeit geleistet worden. Der Zugführer hält seit Dezember 2013 in Weil-Gartenstadt, Weil-Pfädlistraße und Weil-Ost nur, wenn Fahrgäste in der Bahn die Haltetaste drücken oder an der Haltestelle die Nutzer signalisieren, dass sie mitfahren wollen.

Die Änderung wurde seinerzeit in Weil kritisch bewertet und von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sogar als „eigenwillig“ bezeichnet. Er sah die Umwidmung als Verschlechterung für die Kunden der S-Bahn an. Im Aufsichtsrat des Regio-Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) wurde die beabsichtigte Änderung mit Energiesparmaßnahmen und einer zu geringen Frequenz begründet, was aber von Dietz bezweifelt wurde.

Tram und Bus

Am S-Bahn-Fahrplan selbst wird es für Weil am Rhein zum 10. Dezember keine Veränderung geben, so Heisler. Die SBB Deutschland passe wegen der neuen Haltestelle Schlattholz in Schopfheim den Fahrplan auf der Wiesentalstrecke an, konkret in Zell.

„Kleine Anpassungen“ gibt es für die Tram-Nutzer der Linie 8. Im Minutentakt liegen die Veränderungen – „zur Verbesserung der Pünktlichkeit und Optimierung der Anschlüsse“, heißt es von Seiten der Basler Verkehrsbetriebe. Nach der Tramlinie 8 nach Weil am Rhein wird grenzüberschreitend künftig auch die Tramlinie 3 unterwegs sein. Jede zweite Fahrt soll bis Gare de Saint-Louis verlängert werden.

Die größte Veränderung für die SWEG-Verbindungen in der näheren Umgebung ist die neue Regio-Linie 54, die Kandern mit dem S-Bahnhof Lörrach-Brombach verbindet (wir berichteten in unserer Samstagsausgabe). Für Weil am Rhein gebe es „keine großen Änderungen“, erklärt Christoph Meichsner, Sprecher der Südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft. Nur im Minutentakt würde sich etwas tun.