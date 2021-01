Weil am Rhein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich

Weil am Rhein (mcf). Der Brand in der Sparkassen-Hauptstelle in Weil am Rhein hat einen Schaden im oberen sechsstelligen Bereich verursacht. Das haben Untersuchungen der Sachverständigen ergeben, wie die Sparkasse gestern mitteilte. Weiterhin genutzt werden muss die Interimsgeschäftsstelle am Berliner Platz, für Beratungen stehe ab Februar das Gebäude Hauptstraße 295 zur Verfügung. Wie berichtet, hatte es in der Nacht auf Heiligabend im Selbstbedienungsbereich der Hauptstelle gebrannt. Vor einer Woche ist ein 59-jähriger Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben.