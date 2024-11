Weil am Rhein: Schäden online melden

Standort & Co. mitteilen

Seit Monatsbeginn können die Schäden einfach mit dem Handy an die zuständige städtische Stelle weitergegeben werden, teilt die Stadt mit. Auch von zuhause vom Computer aus funktioniert das. Zunächst teilen die Bürger den genauen Standort mit, dann wählen sie die Schadensart aus, fügen ein Foto beziehungsweise wichtige Details bei und hinterlegen ihre Daten für eine Rückmeldung. Die Meldung findet ihren Weg direkt an die zuständige Stelle im Rathaus, heißt es in der Mitteilung.

Der neue Schadensmelder findet sich zum einen auf der Internetseite unter www.weil-am-rhein.schadensmelder.ceasy.de. Da dieser aber auch speziell für die mobile Nutzung entwickelt wurde, können die Nutzer diesen quasi wie eine App auf ihren Startbildschirm hinzufügen.