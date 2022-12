Weil am Rhein-Haltingen . Wer in diesen Tagen am Tüllinger durch die Reben spaziert, der bleibt oberhalb von Haltingen stehen und reibt sich verwundert die Augen. Denn auf einem größeren, eingezäunten Rebgrundstück weidet eine Schafherde. Das ist kein alltägliches Bild. Doch bis in die 1960er-Jahre war es gängige Praxis, Schafe nach der Weinlese im Herbst und Winter durch die Reben streifen zu lassen. Und heutzutage gibt es wieder Winzer, die die vierbeinigen Wolllieferanten in den Reben weiden lassen. Denn Schafe haben laut der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg nachweislich einen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt und das Bodenleben in den Reben. Schafe fressen die Begleitvegetation im Unterstockbereich, aber keine verholzte Triebe.