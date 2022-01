Weil am Rhein Schauen, stöbern und schlemmen

Vom 28. Juli bis zum 7. August soll zwischen dem Kieswerk und dem Hadid-Pavillon das Kieswerk-Open-Air für Kino-Unterhaltung sorgen, ehe es am 20. und 21. August wieder auf Zeitreise zurück ins Mittelalter geht. Dann steht das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum auf dem Programm. Der 26. und 27. August sind dann nochmals für einen Flohmarkt reserviert.

Im September könnte es auf dem LGS-Gelände zu einer schmackhaften Premiere kommen. So ist eine Anfrage eines Veranstalters von Streetfood-Festivals bei Schamberger auf dem Schreibtisch gelandet. Wohl Anfang Februar wird feststehen, ob es diese kulinarische Schlemmermeile vom 2. bis zum 4. September in Weil am Rhein geben wird.

Ein letztes Mal in diesem Jahr sollen die Erzähler am 13. September in der Naturarena zusammenkommen, ehe am 16. und 17. September der holländische Stoffmarkt wieder seine Pforten öffnet. Ein Gastspiel will auch der Zirkus Charles Knie vom 19. bis 22. September in Weil am Rhein bestreiten.

Die LGS-Gesellschaft zeigt sich mit der Resonanz in dieser schwierigen Zeit zufrieden. Nun hoffe man, dass die Corona-Pandemie nicht wieder den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung mache, sagt Schamberger.