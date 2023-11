Weil am Rhein: Scherenschnitte für’s Mosaik

„Jedes Teil ist wichtig“

„Wir freuen uns über jedes Bild, das im Rahmen von ‚Zusammen 24’ zu uns zurückkommt, denn jedes Teil ist wichtig, um das Mosaik entstehen zu lassen. Joseph Beuys würde von der sozialen Skulptur sprechen, denn genau das ist es eigentlich“, betont Scheurer in der Mitteilung. „Jeder arbeitete individuell und doch für das große Ganze“, ergänzt Dziezewska. Für Kulturamtsleiter Peter Spörrer ist besonders die konzeptionelle Ausrichtung wichtig: „Es freut mich, dass wir mit diesem Kunstprojekt im öffentlichen Raum erneut ein Angebot für alle Menschen in Weil am Rhein machen können, an dem man unabhängig von Faktoren wie Nationalität, Alter oder Einkommen teilnehmen kann.“

Die fünf Aus- und Abgabestellen sind: Buchhandlung Lindow, Apotheke am Rathaus, Marktkauf im Rhein-Center (Info-Theke), Markgräfler Apotheke in Haltingen und der Kunstraum Kieswerk. Als Partner wurde erneut die Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur gewonnen.

Kontakt: volkerscheurer@ gmail.com