Weil am Rhein Schießstände startklar

Weil am Rhein-Haltingen. Der Verein hat hauptsächlich in Eigenarbeit die Anlage im Rebgarten zu einer der modernsten und sichersten Schießsportstätten in Südbaden umgebaut, wie die Schützengesellschaft in einer Mitteilung erklärt. Mehr als 1000 Arbeitsstunden wurden von Mitgliedern geleistet. Spezialgewerke wie Dächer, Mauern und Stahlbau sind von lokalen Fachbetrieben erstellt worden.

Während der Abnahme durch die Leitung der Polizei Weil am Rhein – Rathaus – in der vergangenen Woche wurde die Anlage vom vereidigten Sachverständigen Architekt Horst Reber als Musterbeispiel einer gelungenen Modernisierung und Vorzeigeschießstätte in Baden-Württemberg bezeichnet, heißt es von Seiten des Vereins.