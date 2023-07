Wegen Unstimmigkeiten im Straßenverkehr sollen am Montag, kurz vor 12 Uhr, vor der Zollanlage in der Zollstraße ein 52 Jahre alter Mann und ein 60 Jahre alter Mann in einen Streit geraten sein, heißt es im Polizeibericht. Der Streit endete wohl in wechselseitiger Körperverletzung. Der 60-Jährige zog sich blutende Verletzungen im Gesicht zu, der 52-Jährige wurde in den Intimbereich getreten.