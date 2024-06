Nachdenken in der Wahlkabine Foto: Beatrice Ehrlich

Und das, obwohl er politisch interessiert sei, und die Weiler politische Landschaft gut kenne. In den sozialen Netzwerken gebe es viel Fehlinformation, meint er. „Bei der Europawahl ist das so ein Problem: Es ist nicht unbedingt drin, was auf der Tüte steht.“ Deshalb informiere er sich jetzt in den sozialen Netzwerken, sagt er, und muss selber lachen.

Im Wahllokal in der Alten Schule in Weil am Rhein-Haltingen ist am späteren Nachmittag einiges los.

Schlange stehen für die Stimmabgabe: Wähler in Haltingen Foto: Beatrice Ehrlich

Auf dem Schulhof spielen Kinder. Während eine Mutter aufpasst, sind die anderen Eltern beim Wählen. Das kann dauern: Bis zu zwanzig Minuten hätten Haltinger heute bei ihm in der Wahlkabine gesessen, um auf dem umfangreichen Wahlbogen für die Gemeinderatswahl ihre Kreuzchen zu setzen, sagt Ortsvorsteher Michael Gleßner, Vorsitzender des Wahlvorstands.

Stimmabgabe in Haltingen Foto: Beatrice Ehrlich

Immer wieder würden sich längere Schlangen bilden, wenn jemand seinen Bogen noch nicht vorausgefüllt mitbringt. Einem jungen Paar mit zwei Kindern ist die Wahl nach eigenen Worten sehr wichtig, vor allem die Europawahl: Jede Stimme zähle, „das Ding ein bisschen in die Richtung zu rücken“, wo man es gerne hätte, sagt Familienvater Fabian Michel. Oder andersherum gesehen: Man trage dazu bei, dass nicht das Oberhand gewinne, was man nicht will. Die Familie ist erst vor wenigen Monaten nach Haltingen gezogen.

Vor dem Wahllokal, in dem zwei Wahlbezirke untergebracht sind, tauschen sich zwei Paare aus über das, was in ihren Augen schief läuft in Weil: Dass ein Rektor für die Grundschule schon seit Längerem fehle, ist das eine, die unzureichende Ganztagesbetreuung in Kitas und Schulen das andere. „Eine große Katastrophe“, stöhnt eine der Mütter.

Was läuft schief? Eltern tauschen sich vor dem Wahllokal in Haltingen aus Foto: Beatrice Ehrlich

Die Öffnungszeiten blieben eingeschränkt, obwohl der Betreuungsschlüssel bereits gelockert worden sei. „Wir leben in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen, da müsste das schon besser laufen.“ Ein alteingesessenes Haltinger Paar, das gerade aus dem Wahllokal kommt.

Bunter Wahlumschläge gibt es für alle Wähler. Foto: Beatrice Ehrlich

„Wichtig ist, dass man wählen geht“, sagt er, und sie ergänzt: „Man sollte offen sein für alles, dann kann man sich hinterher nicht beschweren.“

Fast schon Gedränge herrscht am späten Nachmittag im Wahllokal in der Rheinschule in Weil am Rhein-Friedlingen.

Reger Andrang an der Rheinschule in Friedlingen Foto: Beatrice Ehrlich

Dabei ist die von den Wahlhelfern festgehaltene Wahlbeteiligung hier besonders niedrig: 25,38 Prozent ist für 16 Uhr notiert. Eine junge Frau mit Kinderwagen ist heute bereits zum zweiten Mal da, mit dabei sind ihr Mann, dessen Schwester und die Schwiegereltern.

Langsam steigt die Wahlbeteiligung in einem der beiden Wahlbezirke in der Friedlinger Rheinschule Foto: Beatrice Ehrlich

Sie alle wollten heute eigentlich schon am Morgen, gleich nach der Kirche, wählen gehen. Doch da sei der Andrang zu groß gewesen. Die ganze Familie ist schick angezogen: Zwischenzeitlich waren sie noch bei einer Diamantenen Hochzeit.

Mutter und Tochter beim Wählen in Friedlingen. Foto: Beatrice Ehrlich

Das Wählen wollten sie sich aber auf keinen Fall nehmen lassen: Damit man hinterher nicht sagen kann, man sei nicht zufrieden. Und auch, um sich selbst einzubringen: „Man hat mitgeredet“, fasst die junge Mutter zusammen.