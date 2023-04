Weil am Rhein Schleiereule fühlt sich in Märkt wohl

Gewölle im Kasten Foto: Hübner

Der Nistkasten ist im Rahmen der Aktion „Lebensraum Kirchturm“, die der Nabu ins Leben gerufen hat, angebracht worden, erklärt Manfred Schemmelmann. Er hat den Kasten gemeinsam mit Udo Burger und Bernhard Kleis im vergangenen Jahr montiert. Der Nabu betreut 40 Kästen in Kirchtürmen der Region. Ein Kasten in der evangelischen Kirche Haltingen schien im vergangenen Jahr wieder attraktiv für Rostgänse zu sein, hat Burger dem Ortsvorsteher berichtet. In Eimeldingen sind schon viele Jahre erfolgreich Schleiereulen zu sehen.

Anflugbrett bevorzugt

Schleiereulen bevorzugen Nistplätze mit einem Extraschutz, also einem Zusatzdach oder -raum, weiß Schemmelmann. Sie sollten sich in einer Höhe mindestens drei bis vier Metern oder noch höher befinden. Auch ein Anflugbrett ist von Vorteil, das zudem freie Sicht auf die Umgebung bietet. Außerdem wollen die Tiere keine weiteren Strecken bis zum Jagdrevier zurücklegen. In Märkt müssen sie nur ein paar Häuser bis zum Feld überfliegen. „Wir hatten viel Hoffnung in den Kasten gesetzt und sie hat sich schon erfüllt“, freut sich Schemmelmann.