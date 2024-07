Weil am Rhein: Schmetterlinge in die Freiheit entlassen

Wikmann fordert die Kinder auf, genau hinzuschauen

Vorher wird aber noch erzählt, was die Schüler selbst in den vergangenen Tagen alles erlebt und beobachtet haben. Denn Wikmann fordert sie immer wieder auf, auch unscheinbaren Dingen am Wegesrand Aufmerksamkeit zu schenken und genau hinzuschauen, was sich da so tut.

Viel über Schmetterlinge gelernt Foto: Beatrice Ehrlich

Etwas zu sehen und vor allem zu riechen gibt es auch, als die Kinder wenig später mit Armin Wikmann und ihrer Lehrerin den Gehweg entlang in Richtung eines benachbarten leeren Kindergartengeländes gehen. Die kleine lila Blüte der Distel ist ganz unscheinbar und riecht doch unheimlich stark, „wie Honig“, wie ein Kind feststellt. Die Pflanze mit den spitzen Blättern diene dem Distelfalter als Nahrung, erklärt Wikmann, so wie überhaupt jeder Schmetterling seine spezielle Futterpflanze habe, in deren Nähe er oft anzutreffen sei.