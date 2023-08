Weil am Rhein Schmiede bändigen die Elemente

Christoph Faller, Schauschmied, wirbelt zwischen Feuerstelle und Amboss. Seine Hände sind schwarz vom Ruß. Er reguliert die Luftzufuhr der Esse, ruckelt an dem rotglühenden Hufeisen in der Glut, trägt es mit einer langen Zange zum Amboss und hämmert in ausholenden Schlägen darauf ein. Genauso verschwitzt wie verschmitzt, zeigt er den Besuchern seine Faszination am Schmiedehandwerk. Die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft müssen kontrolliert werden und fallen genauso in die Waage wie Geschick und Erfahrung des Schmieds.

Aller guten Dinge sind drei

Lachend erzählt Faller, wie er und seine Kollegen Beschläge für ein Holzrad geschmiedet hätten. Von drei Versuchen passte nur einer. Die anderen beiden waren zu groß und zu klein. Da das Material beim Erkalten schrumpft, müssen viele Variablen im Arbeitsprozess bedacht sein.