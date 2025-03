Goldschmuck und Schuhe eines namhaften Luxusherstellers konnten Kontrollkräfte des Hauptzollamts Lörrach in der Nacht auf Sonntag, 9. März, bei einer Fahrzeugkontrolle in Weil am Rhein feststellen. Die beiden Reisenden wurden durch die Zöllner auf der Auffahrt zur A 5 in Weil angehalten und einer Kontrolle unterzogen, heißt es in einer Mitteilung. Die Männer gaben an, aus der Schweiz zu kommen und auf dem Weg nach Hause zu sein. Mitgebrachte Waren meldeten sie im Rahmen der Befragung nicht an. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten jedoch insgesamt 50 Gramm Goldschmuck sowie zwei Paar Schuhe eines französischen Luxuswarenunternehmens. Den Goldschmuck im Wert von knapp 3000 Euro sowie die beiden Paar Schuhe im Wert von rund 2100 Euro hätten die Reisenden bereits bei ihrer Einreise nach Deutschland beim Zoll anmelden müssen. Der 21-jährige Fahrer äußerte schließlich, den Schmuck von seinem Bruder in der Schweiz erhalten und die Schuhe zuvor in der Schweiz gekauft zu haben, weshalb die Zollbeamten ein Steuerstrafverfahren gegen ihn einleiteten. Die vorerst gesparten Einfuhrabgaben in Höhe von rund 1 200 Euro kassierten sie noch vor Ort.