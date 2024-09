Weil am Rhein: Schmucke Fichten werden gesucht

Schön und gerade gewachsen, also vorzeigbar, so soll die Fichte sein, und sechs bis acht Meter groß. Und wenn der Baum dann auch noch auf einem Grundstück in Weil am Rhein und naher Umgebung steht und für einen Lastwagen gut erreichbar ist, dann würde sich der Betriebshof über eine Kontaktaufnahme freuen.

Nach einer Begutachtung werden die infrage kommenden Bäume von Mitarbeitenden des Betriebshofs kostenlos und fachmännisch gefällt und auch abtransportiert. Eine Wurzelaushebung und -entsorgung kann indes nicht übernommen werden, heißt es.