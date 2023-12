Weil am Rhein: Schnee sorgt für die richtige Stimmung

Aus alten Flaschen werden schöne Winterszenen

Aus eigener Hand stammt das Angebot bei Daniela Goeppert aus Elzach. Alte vergessene Flaschen erweckt sie zum Leben. In einer bauchigen Version steht ein Winterwäldchen, in einer schlanken eine Winterszene. Dreißig Minuten dauere die Arbeit, schmunzelt die Herstellerin mit den geschickten Händen. An Gaumen und Nase richtet sich das Angebot von Faysal Laghrida. Sahara-Tee gibt es hier. Mit Schwarzkümmel und Minze. Letztere stamme aus Nordafrika, heiße offiziell Krautminze und werde Nana-Minze genannt. Wer die Nase in die Tüte steckt, riecht Kaugummi. Und als Tee gekocht schmecke die Minze wieder anders, meint der schmunzelnde Händler.

Um ein bisschen Zauberei geht es auch bei Andreas Groß-Förster. Er sieht aus wie ein Magier. Zauberstäbe in vielen Farben hält er bereit. Was sich Kunden denn wünschen? Das sei eine schwierige Frage. Die meisten müssen nachdenken. Passend dazu überlegt eine Besucherin, der Alltag sei kein Wunschkonzert – die Antwort nach den Wünschen lässt sie offen.

Spaß beim Singen – und mit Hilfe auch textsicher

Weniger ernst nehmen es die Herren der Alt-Wiler Remise-Waggis. Aus der Bude klingt schön-schräger Gesang klassischer Weihnachtslieder. Der Text sitzt. Dass liege an den Nachbarinnen.

Foto: Ines Bode

Gegenüber bieten Tanja Huber und Silke Biechele Schokolade an. Das schräge Singen, das am Freitag begann, sei auszuhalten, aber dass die Jungs nur die erste Strophe kennen, das gehe gar nicht. Folglich wurden über Nacht Eins-A-Lieder-Listen gedruckt, damit die Sache ein wenig Stimmung bekäme.

Dies und mehr gab es zu entdecken, beim Altweiler Weihnachtsmarkt mit echtem Schnee – und folglich echter Kälte.