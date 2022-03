Weil am Rhein Schnelle, unmittelbare Hilfe ist ihnen ein Anliegen

Für den Willkommenskreis um Monika Bieber steht fest, dass schnelle, unmittelbare Hilfe in dieser Situation sehr wichtig ist. Doch auch die langfristige Unterstützung der Menschen müsse mit eingeplant werden. Dabei braucht es dann wieder Helfer mit einem „langem Atem“.

Der Willkommenskreis Weil am Rhein baut auf seine bereits bestehenden und bewährten Strukturen. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt wird der Willkommenskreis helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen, so die Ankündigung. Jüngst kamen beispielsweise fünf Helferinnen zusammen, um die vielen Sachspenden im Rathaus zu sortieren und um Erstausstattungspakete zu packen.

Wenn die Geflüchteten demnächst auf die städtischen Wohnungen verteilt werden, beginnt die wichtige Arbeit der freiwilligen Helfer so richtig. Sie werden dann die Bewohner in ihren Unterkünften besuchen, besser kennenlernen und herausfinden, was ihnen noch fehlt beziehungsweise benötigt wird. Des Weiteren ist eine wöchentliche Begegnungsmöglichkeit in Planung. Hier soll der Quartierstreff der Caritas an der August-Bauer-Straße als Ort des Zusammenkommens dienen. Auch will der Willkommenskreis wieder versuchen, Lernpaten finden, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Teil in Sachen Integration übernehmen.

Weitere Informationen: Wer helfen will, kann sich per E-Mail an mb.willkommenskreis@web.de melden. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.willkommenskreis.jimdofree.com.