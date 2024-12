Weil am Rhein: Schnitzelbängg: Noch gibt es Plätze

Etwas mehr als 80 Prozent der Plätze am Wiler Schnitzelbangg-Singen sind schon belegt, teilt Stefan Arndt, Koordinator der IG Wiler Schnitzelbängg, in einem Schreiben mit. Nur in folgenden Wirtschaften gebe es noch freie Plätze: Für Samstag, 1. März, im Kulturcafé im Kesselhaus (Tel. 07621/792557) und in der ESV-Pizzeria (Tel. 07621/793054), für Freitag, 7. März, im „Piccolo Paradiso“ (Tel. 07621/62184), im „Hirschen“ (Tel. 07621/5106416), im „Badischen Hof“ (Tel. 07621/69828), alle in Haltingen, und in Ott’s Leopoldshöhe in Weil (Tel. 9806190) und für Samstag, 8.März, im Kleintierzuchtverein C 201 im Sohleck in Alt-Weil (Tel. 0173/3241106), im Stadtcafé am Rathausplatz (Tel. 07621/71264) und in Ott´s Leopoldshöhe (Tel. 07621/9806190).