Weil am Rhein. Das WWT-Gewinnspiel wurde ausgewertet. Die Besucher kürten den Stand von Alexandra Neidig aus Weil am Rhein zur „schönsten Hütte des Weiler Weihnachtsmarkts“. Sie bot selbstgebackenes Weihnachtsgebäck an. Platz zwei ging an die Präsentation „Floricultur“ von Jutta Hanser aus Weil und der dritte Platz nach Simonswald zu Anette Gäßlers Stand „Vergißmeinnicht“. Ihnen wird die Standgebühr respektive um 100, 50 und 30 Prozent erlassen. Auch unter den teilnehmenden Besuchern wurden zehn Gewinner gezogen. Der erste Preis ist ein Weil am Rhein Motiv-Schirm und geht an Simone Wettstein aus Weil. Ein Puzzle „Wasserschlacht im Dreiländereck“ gewinnt Alexandra Röttele aus Weil. Weitere acht erhalten je ein Buch „Wimmelspaß in Weil am Rhein“. Alle Gewinner werden von der WWT schriftlich benachrichtigt.