Corona ist vorbei, aber es gibt viele Problemstellen und wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt. Es stehen viele Pflichtaufgaben an, Stichwort Wiedereinführung von G9, Ganztagsbetreuung oder fehlende Kita-Plätze. Manche Aufgaben werden durch Bund und Land vorgegeben, ohne Refinanzierung. Wir haben in Weil, was die Bereiche Schule, Kindergarten und Jugend angeht, einen Top-Zustand. Aber das gilt es zu erhalten. Die Digitalisierung ist nicht erledigt, sondern eine Daueraufgabe. Beim neuen Haushaltsrecht wird überdeutlich: Die Abschreibungen sind eigentlich im kommenden Jahr zu erwirtschaften. Wie soll das gehen? Es wird eine harte Sparrunde geben müssen, die keinen Bereich auslässt. Kompromisse werden nötig sein. Und ohne das Ehrenamt würde vieles nicht mehr funktionieren.

Sie sagten außerdem, die CDU müsse sich Gedanken machen, wie jüngere Wähler und Bürger begeistert werden können. Ist das gelungen?

Zum Teil. Das ist nicht ganz einfach. Seit zehn Jahren begleite ich das Jugendparlament. Im Berufsleben habe ich mich viel mit Jugendkriminalität beschäftigt, und auf der anderen Seite Senioren bei Vorträgen etwa über den Enkeltrick aufgeklärt. Beide Gruppen liegen mir besonders am Herzen. Ich versuche immer wieder, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Manche ihrer Forderungen sind nicht ganz einfach, was die Finanzierung betrifft, wie ein Nachtbus bis in den letzten Winkel. Zu beachten ist, dass es nicht „die Jugendlichen“ gibt. Das sind bestimmte Gruppierungen, die zum Beispiel Scheiben an Bushaltestellen zerstören. Es gilt, Jugendliche als Einzelpersonen zu akzeptieren, sich ihre Sorgen und Nöte anzuhören.

Welche Projekte in der 3-Länder-Stadt lagen Ihnen besonders am Herzen?

Da wären zum Beispiel die Mitberatung und -gestaltung der McArena, von Juno II und dem Haus der kleinen Stühle. Auch die Erweiterung des Rheinparks mit dem roten Spielcontainer zählt dazu. Andere Kommunen beneiden uns darum. Nicht umsonst trägt die Stadt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen und sich von ihnen Feedback einzuholen, ist wichtig. Genauso wichtig sind die Senioren – oder letztlich alle Bürger. Auch ein Blaulichtzentrum liegt mir sehr am Herzen. Das Weiler Polizeirevier ist schon zu meiner Zeit aus allen Nähten geplatzt. Es war mir immer ein Anliegen, die möglichst beste Ausstattung und Unterbringung für alle Blaulichtorganisationen zu bieten.

Gab es Abstimmungen, bei denen Sie sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätten?

Durchaus. Eine unserer uralten Forderungen ist ein kommunaler Ordnungsdienst. Diesen haben wir 2017 schon eingefordert. Frau Anselm hat ein tolles Konzept erarbeitet, aber dann hatten wir keinen Platz, dann kein Geld. Ich hoffe, dass die Fraktionskollegen dies als eines der primären Ziele weiterverfolgen. Das würde uns sicher bei vielem ein Stück weiterbringen. Angesichts der vielen neu hinzugekommen Aufgaben der Landespolizei ist ein Ordnungsdienst unverzichtbar.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit der Weiler Stadtverwaltung?

Sehr gut. Mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz an der Spitze arbeite ich ja schon seit 2004 zusammen, und ich kannte und kenne viele Mitarbeiter des Rechts- und Ordnungsamts persönlich, weil ich mit einigen von ihnen zu tun hatte. Die Zusammenarbeit ist durchweg positiv.

Wie sind Sie überhaupt zur CDU gekommen?

Sie ist die mir nahe liegende Partei aufgrund der größten Schnittmenge, was die Grundeinstellung betrifft. Natürlich stimme ich nicht immer mit allem überein. Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang, jeder ist seinem Gewissen verpflichtet und darf anderer Meinung sein.

Claus Weibezahl

Der 70-Jährige

ist in Weil am Rhein verwurzelt. Neun Jahre lang leitete er das Weiler Polizeirevier. Im Jahr 2014, als er in den Ruhestand ging, wurde Weibezahl CDU-Mitglied, erstmals in den Weiler Gemeinderat gewählt - und auf Anhieb Fraktionssprecher. 2019 begann für ihn die zweite Legislaturperiode im Gremium.