Weil am Rhein Schon mehr als 200 Radler dabei

Zeitgleich findet ebenfalls auf dem Rathausplatz ein kleiner Radcheck der IG Velo statt. Am 15. Juli ab 13.30 Uhr dürfen Radfahrer bei den Experten vorbeischauen. Von ihnen erhalten sie dann Hinweise zur Verkehrssicherheit des Fahrrads. Auch dieses Angebot ist kostenlos.

Fotos werden prämiert

Preise gibt es übrigens auch wieder zu gewinnen. So sucht die Stadtverwaltung das schönste, kreativste und/oder lustigste Foto, das die Stadtradeln-Kampagne zum Thema hat. Die drei besten Schnappschüsse werden im Anschluss prämiert. Die Fotos der Teilnehmer sollten bis zum 25. Juli per E-Mail an stadtradeln@weil-am-rhein.de gesendet werden.

Erneut gibt es eine Stempelaktion aller teilnehmenden Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Lörrach. In 15 Kommunen werden Stempel hinterlegt, häufig am Rathaus. Wer mindestens fünf von 15 Stempeln einsammelt und seine Stempelkarte, die es bei den jeweiligen Stadtverwaltungen gibt, nach der Aktion wieder im Rathaus abgibt, nimmt am Gewinnspiel und an der Verlosung teil. In Weil wird der Stempel direkt am Rathauseingang angebracht.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de, per E-Mail an a.linde@ weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/704668.