Weil am Rhein/Schopfheim Autoaufbrüche in Weil und Schopfheim

Am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr ist wurde in Weil am Rhein ein auf den Parkplätzen seitlich des Rheincenters geparktes Auto aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug einen Teil einer Seitenscheibe ein und durchwühlte den Innenraum teilweise. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, so die Polizei. Der Sachschaden am Pkw liegt bei rund 1000 Euro.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Schopfheim an einem Landrover Defender das Beifahrerfenster eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände einer Werkstatt in der Straße "Auf der Gänsmatt". Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.