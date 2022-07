Weil am Rhein Schritt für Schritt die Lebensqualität erhöhen

Ein besonderes Projekt, dass den Fußverkehr unterstützt, wurde kürzlich an der Friedlinger Rheinschule in die Tat umgesetzt. Hier sorgen „Laufbusse“ dafür, dass das Auto der Eltern vermehrt in der Garage bleibt und die Kinder gemeinsam Schritt für Schritt in Richtung Schule spazieren. Die „Laufbusse“ haben weniger Verkehr und Gefahr vor der Schule zur Folge. Ein weiterer positiver Effekt dabei ist der gesundheitliche Aspekt.

Beim Fußverkehrs-Check bewerten Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs vor Ort. In einem Auftaktworkshop wird zunächst eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik, Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern vorgenommen. Im Anschluss gibt es zwei Begehungen. Dabei werden an Ort und Stelle Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert.

Im Anschluss entwickeln Verwaltung und Fachbüro auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zum Fußverkehr. „Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und erhoffen uns durch die Teilnahmer konkrete Ideen und Vorschläge, die vor Ort dann auch in die Tat umgesetzt werden können“, meint Renner.

Weitere Informationen: Das Projekt Fußverkehrs- Check geht in seine achte Runde. Mehr als 70 Städte und Gemeinden haben seit 2015 bereits daran teilgenommen. Weil am Rhein ist unter mehr als 50 Kommunen für den Fußverkehrs-Check 2022 ausgewählt worden. Stadtbauamtsleiter Christian Renner nahm die offizielle Urkunde bei einer Veranstaltung in Stuttgart von Staatssekretärin Elke Zimmer in Empfang.