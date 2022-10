Weil am Rhein Schüler werden „Friedensträger“

Weil am Rhein (wz/ilz). Die Ausbildung für acht Grundschüler aus den dritten Klassen wurde von der Schulsozialarbeiterin Ulrike Sautter in Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin an der Wiesentalschule in Maulburg, Nadja Braun, an vier Vormittagen durchgeführt.

Friedensträger sind keine Streitschlichter, teilt Ulrike Sautter im Nachgang mit. Vielmehr lernen die Schüler, den Frieden zu halten, Hilfe anzubieten oder zu holen und in schwierigen Situationen zu sehen, was es braucht, damit kein Streit entsteht. „So können sie einen wertvollen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben in der Schule und darüber hinaus leisten und vor allem auch für sich selbst lernen, auf erfüllte und nicht erfüllte Bedürfnisse zu achten und somit Streit vorzubeugen.“