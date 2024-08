Weil am Rhein: Schulhofsanierung aktiv mitgestalten

„Wie sieht der Schulhof der Zukunft aus? Was wünschen sich die Schüler? Auf was legen die Lehrpersonen und auf was die Schulleitung wert? Was ist für die Hausmeister wichtig? Was für die Eltern?“ – Das sind Fragen, die beim Beteiligungsprojekt „Pausen(T)räume“ Antworten finden sollten. Dabei waren Menschen, die zum direkten Umfeld des Kant-Gymnasiums gehören, und mehrere Ämter der Stadtverwaltung Weil am Rhein involviert, teilt die Stadt mit.