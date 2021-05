Weil am Rhein Schutz ist da, Kunden noch nicht

„Viele Kunden schreckt das ab und sie haben Angst“, berichtet Nguyen Dan Vy, die in Weil am Rhein zwei Nagelstudios betreibt. Noch vor der Corona-Krise hatte sie viel Kundschaft im „U.S. Star Nails“. „Jetzt ist es so, dass ich gerade mal ein bis drei Kunden am Tag habe.“ Mit den Erlösen könne sie weder ihre Mitarbeiter noch die Stromrechnung bezahlen.

Für Vy besteht das Problem vor allem in der Inkonsistenz der ständig neu verabschiedeten Beschlüsse. „Meine Kunden wissen manchmal gar nicht, welche Bestimmungen tagesaktuell gelten“, daher kämen sie lieber gar nicht.

Das ständige Hin und Her zwischen Öffnen und Schließen sei für eine professionelle Maniküre auch ungünstig: „Wenn die Maniküre einmal gemacht ist, können sie die Kunden nicht einfach so Zuhause selbst entfernen“, erklärt Vy. Dafür benötige es fachkundiges Personal.

Die hohen Hygienevorschriften, die angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens unabdingbar scheinen, kann die Inhaberin der Nagelstudios problemlos umsetzen, versichert sie. „Meine Mitarbeiter arbeiten ohnehin immer mit Handschuhen und desinfiziert wird auch regelmäßig, das haben wir schon vor Corona so gehandhabt“, schildert Vy, die vorschriftsgemäß an allen Sitzplätzen einen Tröpfchenschutz montieren ließ. „Die Kunden können während der gesamten Behandlung ihre Maske tragen, deshalb ist die Gefahr einer Ansteckung wirklich gering.“ Dennoch bleibt die Kundschaft aus.

Mit ähnlichen Problemen sieht sich auch Christa Bürglin, Inhaberin des Massagesalons „beziehungsweise. Wellness und Massage“ konfrontiert. „Vor Corona habe ich viel außer Haus gearbeitet – für Firmen, die ihren Mitarbeitern Massagen angeboten haben. Das fällt jetzt natürlich weg.“ In ihrem Weiler Salon darf sie wieder Kunden empfangen, allerdings seien die Leute ängstlich. Bürglin: „Obwohl ich einen festen Kundenstamm habe, ist momentan sehr wenig los.“

Mit Corona ist nichts planbar

Auch sie ist durch die sich ständig ändernden Bestimmungen verunsichert: „An einem Tag darf ich Kunden empfangen, am nächsten kann das schon wieder anders aussehen.“ Terminabsprachen gestalten sich daher schwierig. „Planbar ist ohnehin gerade nichts.“ Bürglin versucht, optimistisch zu bleiben: „Meinen Laden komplett dicht zu machen, kommt für mich nicht infrage, ich versuche durchzuhalten.“

Durchhalten und zuversichtlich bleiben will auch Michaela Böke, die in ihrem Salon „Centre Vital“ zahlreiche Kosmetikbehandlungen anbietet. „Mit tagesaktuellem Selbst- oder Schnelltest dürfte ich wieder öffnen, allerdings gilt das nicht für alle Behandlungen“, erklärte sie in der vergangenen Woche. Seit diesem Montag ist das nicht mehr der Fall. Besonders Kosmetikbehandlungen im Gesicht waren angesichts der aktuellen Auflagen schwierig, und rein wegen der Fußpflege lohnte es sich nicht, den Salon zu öffnen.

Ähnlich wie viele andere ihrer Branche ist auch sie mit den sich laufend ändernden Richtlinien überfordert: „Man muss immer erst einmal Informationen einholen, was denn gerade genau gilt.“Die Kunden seien ebenfalls verunsichert. Zu Bökes Stammkundschaft zählen auch viele Kunden aus den angrenzenden Gebieten. „Die Schweizer und französischen Kunden fallen gerade natürlich alle weg.“ Den Kopf in den Sand stecken, will sie nicht. Vielmehr hofft sie, dass es ihr und den Kunden bald wieder besser (er)geht.

Die aktuell für den Landkreis geltenden Bestimmungen sind unter www.loerrach.de/coronavirus-aktuell/Einschraenkungen-im-oeffentlichen-Leben einsehbar.