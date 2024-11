Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Freitag gegen 23.35 Uhr etwa 100 Meter Schutzplanke auf der Autobahn beschädigt. Der Mann befuhr die A 5 von der Anschlussstelle Weil am Rhein kommend und wollte am Autobahndreieck auf die A 98 auffahren, teilt die Polizei mit. Dabei kam er in der Rechtskurve des Ausfahrtsasts nach links von der Fahrbahn ab, befuhr kurzzeitig einen Grünstreifen und kollidierte mit der Schutzplanke, die stark beschädigt wurde. Der Kleintransporter kam dann quer zum Stehen. Ein Alkoholvortest bei dem 45-Jährigen ergab etwa 1,7 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.