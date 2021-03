Weil am Rhein Schwarzbauten am Tüllinger sind Stadt ein Dorn im Auge

Konzept mit Stichtag

Angesichts auch dieser Entwicklung hat die Baurechtsabteilung nun ein Konzept erstellt. Denn wahllos einzelne Fälle herauszugreifen und einzuschreiten, sei aus rechtlicher Sicht problematisch. Vielmehr müsse das behördliche Einschreiten „geplant und nachvollziehbar“ sein, schilderte die Baurechtsabteilungs-Leiterin. Das Vorgehen müsse von einem Konzept getragen sein.

Diesem zufolge wird zuerst konsequent gegen neue bauliche Anlagen vorgegangen – also Bauvorhaben, die noch zum Zeitpunkt der Realisierung bekannt werden sowie Schwarzbauten, die nach dem 1. März vergangenen Jahres errichtet und erweitert wurden – also mit Beginn der Pandemie. Zeitliche Priorität haben dann noch Anlagen, die dem Verfall preisgegeben wurden, also Bauruinen, oder deren Nutzung aufgegeben wurde.

Seit Jahren nur auf Agenda

Die vor diesem Stichtag errichteten Anlagen sollen später folgen, soweit es dann noch genug personelle Kapazitäten im Amt gibt. Zuerst müsse das Truz die Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2009 noch aktualisieren. „Angestrebt wird eine gebietsweise Bereinigung des Altbestandes“, heißt es im Konzept.

Unabhängig von dieser zeitlichen Priorisierung können bauliche Anlagen in besonders auffälligen Bereichen „zeitlich vorrangig“ in den Blick der Behörde geraten. Hier geht es um weithin sichtbare Areale oder an geschützten Biotopen erstellte illegale Hütten.

Schon im Jahr 2008 zeigte die Bestandsaufnahme eine Vielzahl von Schwarzbauten auf, erinnerte Leiterin Krüger. Von 330 Grundstücken mit baulichen Anlagen hatten zirka 70 eine Anlage größer als 20 Kubikmeter, auf elf befanden sich Wohnwagen. Zwar machte sich die Behörde dann an die Abarbeitung des Stufenplans, doch ab 2014 wurden weitere Maßnahmen vorläufig zurückgestellt. Grund: fehlendes Personal im Baurechtsamt und andere wichtigere Aufgaben wie die Brandverhütungsschauen. Nun will die Behörde „Schritt für Schritt“ wieder vorgehen. Dass in fünf bis zehn Jahren eine Bereinigung am Berg erfolgt sei, könne sie auch aufgrund der personellen Unwägbarkeiten nicht versprechen, dämpfte die Leiterin Erwartungen.

Einschätzung der Politik

„Ernüchternd“ bewertete Alexander Breidenbach (Grüne) die Schilderung der Baurechtsbehörde im Bau- und Umweltausschuss. „Im Grunde genommen ist das eine Kapitulation“, kritisierte er. Dabei sei der Umweltschutz am Berg wichtig. Das Hütten-Thema ist den Grünen ein Anliegen, ergänzte seine Fraktionskollegin Linn Fischer, doch zeige sich nun eine „ernüchternde Angelegenheit“. Die Stadträtin forderte: „Es muss etwas getan werden“, notfalls mit mehr Personalstellen. „Wenn man ein Konzept erarbeitet, muss man es auch umsetzen.“ Fairness und Gerechtigkeit seien zudem wichtig, erkennt sie eine Ungleichbehandlung von alten und neuen Hüttenbauten-Besitzern.

Weniger dringlich sieht Johannes Foege (SPD) die Schwarzbauten am Tüllinger an. „Man sollte die Kirche im Dorf lassen und die Hütte am Berg.“ Ein Konzept müsse rechtssicher und handhabbar sein, und beide Kriterien seien erfüllt. Wichtig ist für ihn, sich um die wichtigen Fälle zu kümmern. „Es geht um die Kirchtürme, die zu hoch sind und die ein zu lautes Geläut haben“, bemühte er hier ein Bild. „Diese sind Steine des Anstoßes.“ Daher gelte es, mit Augenmaß vorzugehen. Axel Schiffmann (UFW) lobte das Konzept, doch mahnte zugleich, mit den Betroffenen die Situation vorab näher zu besprechen.

Als „unangenehme Begleiterscheinung“ richtete Susi Engler (UFW) den Blick auf diejenigen, die mit dem Auto zu den Hütten fahren, nach Corona dann auch wieder zu den dortigen kleinen Festen. Es komme immer wieder zu Situationen, dass geparkte Autos den landwirtschaftlichen Verkehr behindern. Kontrollen seien schwierig.