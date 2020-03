Weil am Rhein Schwarzfahrerin attackiert Kontrolleur

Da die drei rumänischen Staatsangehörigen bei der Kontrolle keine Fahrscheine vorweisen konnten, mussten sie den Zug am Bahnhof Weil am Rhein verlassen.

Auf dem Bahnsteig begann eines der Mädchen die Kontrolleure aufs übelste zu beschimpfte. Zunächst wurde ein Feuerzeug in Richtung der Kontrolleure geworfen, danach nahm die 15-Jährige einen Stein in die Hand und ging in Wurfstellung. Die Kontrolleure traten den Rückzug in den Zug an und verschlossen die Türen. Danach entfernte sich das Trio in Richtung Innenstadt.