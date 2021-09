Weil am Rhein Schweizer Duo und Festival-Band zu Gast

20 Jahre gemeinsamer Bühnengeschichte haben „Les Papillons“ mittlerweile hinter sich. Die Kesselhaus-Besucher haben so gute Erinnerungen an die bisherigen Konzerte im Friedlinger Kulturzentrum wie bei der Kulturnacht LöWe, dass der Verein Kulturzentrum Kesselhaus als Organisator der sechsteiligen Reihe das Duo unbedingt dabei haben wollte, heißt es.

Mitveranstalter ist das städtische Kulturamt Weil am Rhein, Gastgeber das Kulturcafé Kesselhaus. Der Eintritt ist frei. Besucht werden kann das Konzert nur mit Voranmeldung und unter Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften. Wer sich einen Platz am Tisch sichern will, sollte sich anmelden per E-Mail an info@kulturcafe-kesselhaus.de, wer gerne auf den bereitgestellten Stühlen vor dem Duo sitzen möchte, meldet sich an per E-Mail an info@kulturzentrum-kesselhaus.de.