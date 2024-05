Der Verkehrsdienst der Polizei in Weil am Rhein/Autobahn sucht einen schwarzen Ford Mustang, der nach einem Unfall auf der A 5 bei der Einfahrt Weil am Rhein Richtung Süden eine Unfallflucht begangen hatte. Laut Meldung der Polizei war der Fahrer von der B 532 kommend am Freitag, 10. Mai, gegen 9.10 Uhr auf die Autobahn Richtung Schweiz aufgefahren. Beim Wechsel des Fahrstreifens kollidierte er mit einem polnischen Laster mit Anhänger, der dort bereits unterwegs war. Der Mustang-Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, suchte sein Heil in der Flucht und verschwand in Richtung Schweiz, berichtet die Polizei. Das betroffene Fahrzeug soll Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite haben, teilt die Polizei mit. Am Laster entstand ein Schaden von 2000 Euro, heißt es. Hinweise von Zeugen und auf das flüchtige Fahrzeug sowie andere Beobachtungen werden erbeten an den Verkehrsdienst der Polizei Weil am Rhein unter Tel. 07621/9 80 00.