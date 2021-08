Weil am Rhein Schwer verletzt: Autofahrer verliert Kontrolle

In Friedlingen hatte der 61-jährige Autofahrer zunächst am Fahrbahnrand angehalten, womöglich in Bewusstsein seiner Notlage und wollte aussteigen. Plötzlich setzte sich sein Auto wieder in Bewegung. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab, überfuhr den Bordstein und ein Zaunelement, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf einer längeren Strecke über Grundstücke und Grünstreifen beschädigte das Auto mehrere Verkehrszeichen, Hecken und einer Laterne, bis das Auto mit einem geparkten Skoda kollidierte und zum Stillstand kam. Mit schweren Verletzungen und schwer einschätzbaren Gesundheitszustand kam der Autofahrer ins Krankenhaus.