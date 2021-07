Weil am Rhein Schwimmen im Rhein in Weil bleibt tabu

Weil am Rhein (mcf). Beim südlichen Nachbarn von Weil am Rhein in Basel gibt es ein großes Rheinschwimmen, im nördlichen Bereich locken die Isteiner Schwellen als Bademöglichkeit viele Bürger. Doch in Weil am Rhein bleibt das Baden im Rhein verboten, unterstrich Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.