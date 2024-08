Die Einreise eines gesuchten Mannes hat im Gefängnis geendet. Bundespolizisten haben den 37-Jährigen am Samstagabend in einer Tram am Grenzübergang in Friedlingen kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den algerischen Staatsangehörigen sechs Suchvermerke in der polizeilichen Datenbank notiert waren, heißt es im Polizeibericht. Wegen Körperverletzung und Diebstahls hatte ein Gericht den Mann vor zwei Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt, die er nicht bezahlte. Da er die geforderte Summe vor Ort begleichen konnte, ersparte er sich die mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe. In Haft musste er trotzdem: Dem Mann wird nämlich außerdem vorgeworfen, vor zehn Jahren unerlaubt Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben. Da er sich diesem Verfahren nicht stellte, erließen die Justizbehörden einen Untersuchungshaftbefehl. Zudem bestanden noch vier Suchvermerke wegen anderer Strafverfahren. Der 37-Jährige wartet nun auf seine Gerichtsverhandlung.