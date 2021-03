Weil am Rhein Sehnsucht nach Afrika

Weil-Haltingen. Afrika gilt als Sehnsuchts-Kontinent. Wer einmal da war, kommt wieder – so sagt man. Ein Klischee, das der Weiler Fotograf Rolf Frei bestätigt. Viele Reisen führten ihn dorthin, Reisen, auf denen er natürlich seine Kamera dabei hatte. Unter dem Titel „Moments“ hat er nun einen Fotoband herausgegeben mit Aufnahmen aus den Jahren 1994 bis 2019: analog, Dias, digital. Namibia, Botswana, Südafrika, Mosambique und Simbabwe wurden von Frei bereist, residiert wurde in wunderbaren Lodges oder einfachen Zelten, ganz nah bei Einheimischen. So vielschichtig die Reisen, so vielschichtig die Impressionen, die der renommierte Fotograf hier präsentiert.

Coronabedingt habe er Zeit und Muße gehabt, sein üppiges Archiv zu sichten, eine Auswahl zu treffen. Den Einstieg bilden grandiose Landschaften, die Weite, die Unberührtheit, die Fernsicht im Fokus. Es folgen Tieraufnahmen, die die Persönlichkeit derselben unterstreichen – vom auf die Kamera fokussierten Löwen über den scheinbar sinnierenden Affen bis zur stolzen Giraffe, die einer Schönheitskönigin gleich in der grünen Landschaft steht, bis zu den sich im gemächlichen Schritt wiegenden Elefanten-Hinterteilen. Es gilt, im richtigen Moment am richtigen Ort in der genau richtigen Sekunde auf den Auslöser zu drücken, damit das gähnende Raubtiergebiss und die rosa Zunge des selten zu sichtenden Leoparden so spektakulär vor die Linse kommt, dass die Fotografie das Deckblatt des wertigen Bandes zieren kann.