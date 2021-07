Weil am Rhein Sehnsucht nach gemeinsamem Erlebnis

Traber ist in den vergangenen Tagen auch am Einlass gestanden und hat den Besuchern in den Kinosälen für ihr Kommen gedankt. Dabei hat er regen Zuspruch erfahren. „Da triffst du nur freundliche Gäste, und die Leute haben sich danach gesehnt, wieder einen Film gemeinsam mit anderen erleben zu können“, sagt er. Dabei würden neben den Stammgästen auch Menschen ins Kino gehen, die dies sonst nicht regelmäßig tun, weiß er, und schildert als Beleg ein Gespräch mit einer Mutter, die von ihren beiden Töchtern zum gemeinsamen Besuch eines Gruselfilms überredet wurde.

Durch die neue Tonanlage, die während des Lockdowns in drei der fünf Kinosäle installiert wurde, sei das Kinoerlebnis noch intensiver. So hätten ihm schon Besucher berichtet, dass ihnen angesichts des räumlichen Klangs buchstäblich die Haare zu Berge gestanden hätten, sagt Traber und ist überzeugt: „Die ganz großen Emotionen während eines Films hat man nur im Kino.“

Welche Filme anstehen

Diese Emotionen wecken soll ein breites Angebot neuer Filme, die in den kommenden Wochen anlaufen. „Wir sind den Sommer über gut aufgestellt“, blickt Traber voraus. So wird seit Donnerstag etwa die Marvel-Comicverfilmung „Black Widow“ gezeigt – „Den muss man im Kino erleben“, sagt Traber –, auch stehen Filme vom Action-Streifen („Fast & Furious 9“) bis zum Familienfilm („Die Croods“) auf dem Programm. Am 30. September soll dann nach mehreren Verschiebungen der neue James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ in die deutschen Kinos kommen.